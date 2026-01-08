graduatoria medicina oltre 22mila idonei a fronte di 17mila posti

La graduatoria nazionale del semestre filtro per l'accesso a Medicina, Veterinaria e Odontoiatria è stata pubblicata giovedì pomeriggio. Con oltre 22.000 idonei, si confronta con circa 17.000 posti disponibili, evidenziando il livello di competitività in queste facoltà. La lista rappresenta un passaggio importante per gli studenti che aspirano a intraprendere un percorso in ambito sanitario.

La graduatoria nazionale del semestre filtro per l’accesso a Medicina, Veterinaria e Odontoiatria, pubblicata giovedì pomeriggio, conta 25.387 studenti idonei. È il primo bilancio della riforma voluta dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha sostituito i quiz a crocette con tre prove scritte – Biologia, Chimica e Fisica – sostenute nei due appelli di novembre e dicembre. Sono risultati idonei tutti gli studenti che hanno superato almeno uno degli esami. Non solo chi ha passato tutte e tre le prove, come prevedeva il primo decreto, ma anche chi ha uno o due debiti da recuperare tassativamente entro la fine di febbraio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

