Graduatoria medicina 2025 a che ora esce e dove trovarla

Il 8 gennaio 2026, gli studenti di Medicina potranno consultare la graduatoria nazionale per l’ammissione alla facoltà. Questa pubblicazione segue i risultati degli esami del semestre filtro, che comprendono Chimica, Biologia e Fisica. La graduatoria sarà disponibile online e rappresenta un passaggio importante nel percorso di accesso agli studi medici. È consigliabile verificare le modalità di pubblicazione e i canali ufficiali per aggiornamenti precisi.

L'8 gennaio 2026 è una data cruciale per tutti gli studenti di Medicina. È il giorno della pubblicazione della graduatoria nazionale stilata a seguito dei risultati degli esami del semestre filtro in Chimica, Biologia e Fisica, ciascuna con 31 domande tra risposta multipla e completamento. Tutti i candidati potranno verificare il proprio punteggio a partire dalle 16 sulla piattaforma Universitaly accedendo all'area riservata tramite le credenziali impiegate per la registrazione al semestre filtro stesso. Oltre al voto, si potrà consultare la sezione di appartenenza tra le nove previste dal decreto e l'eventuale sede universitaria di assegnazione, sulla base delle preferenze esposte e dei posti disponibili.

