Gradara no all’impianto fotovoltaico | Si vede dalla Rocca Ma Il Tar riapre tutto

Il Comune di Gradara ha bloccato temporaneamente il progetto di un impianto fotovoltaico di 2,3 megawatt, citando problemi visivi dalla Rocca e il parere negativo della Soprintendenza. Tuttavia, il Tar ha recentemente riaperto la questione, riavviando il procedimento e lasciando aperti diversi scenari sul futuro dell’intervento. La vicenda evidenzia le delicate questioni tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio storico e paesaggistico.

Il 5 gennaio la Fiamma ripartirà da Jesi, toccando Senigallia, Urbino, Fano, Pesaro e Gradara per poi dirigersi verso l'Emilia-Romagna nel pomeriggio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.