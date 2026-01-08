Gradara no all’impianto fotovoltaico | Si vede dalla Rocca Ma Il Tar riapre tutto
Il Comune di Gradara ha bloccato temporaneamente il progetto di un impianto fotovoltaico di 2,3 megawatt, citando problemi visivi dalla Rocca e il parere negativo della Soprintendenza. Tuttavia, il Tar ha recentemente riaperto la questione, riavviando il procedimento e lasciando aperti diversi scenari sul futuro dell’intervento. La vicenda evidenzia le delicate questioni tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio storico e paesaggistico.
Gradara (Pesaro e Urbino), 8 gennaio 2026 – Si vede dalla Rocca. È quanto è bastato al Comune di Gradara, insieme al parere negativo della Soprintendenza, per bloccare il progetto dell’impianto fotovoltaico d a 2,30 megawatt a ridosso dell’A14 tra Gradara e Pesaro. Ma davanti al Tar Marche quel “no” non ha retto: i giudici lo hanno annullato e ordinato al Comune di rifare la decisione. Autostrade per l’Italia, concessionaria della A14, aveva presentato la domanda il 26 marzo 2024. I terreni sono in parte nel Comune di Gradara e in parte di Pesaro, vicini all’autostrada e a poca distanza da una zona produttiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
