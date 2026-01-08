GPS Graduatorie 2026 28 vecchie e nuove regole | requisiti di accesso domanda info per le supplenze Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter Diventare insegnanti

In vista della pubblicazione delle Graduatorie GPS 2026/28, Lalla presenta nella newsletter “Diventare insegnanti” tutte le novità sulle regole, i requisiti di accesso e le procedure per le supplenze. Con l’aggiornamento dell’Ordinanza, sarà importante prestare attenzione alla compilazione della domanda, poiché i controlli saranno più rigorosi e tempestivi. Qui troverai tutte le informazioni utili per orientarti nel nuovo processo.

Si avvicina la pubblicazione dell'Ordinanza relativa alle Graduatorie GPS per il biennio 202628. Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione della domanda GPS, i controlli saranno più accurati e tempestivi. Offriamo ai nostri lettori una GUIDA completa per i singoli passaggi del testo, ampliando i nostri servizi di aiuto e consulenza. Lalla vi spiegherà tutto.

