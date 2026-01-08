Governo | Renzi ' più stabile in Ue ma non tocca palla'

Il governo italiano si presenta come il più stabile in Europa, secondo le dichiarazioni di Renzi. Tuttavia, viene sottolineato che l'esecutivo non sta assumendo un ruolo di leadership né influenzando in modo decisivo le questioni europee. Questa situazione evidenzia una posizione di stabilità senza un forte protagonismo nelle decisioni, lasciando spazio a un’azione più contenuta e meno interventista nel panorama internazionale.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Siamo il governo più stabile d'Europa ma non stiamo dando una linea, non tocchiamo palla su niente. Giorgia Meloni si è acquattata, è capace di dire tutto il contrario di quello che ha sempre sostenuto" come ha fatto sulle "accise, ha cambiato idea sulla Nato, su Putin". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

