P rima della storia che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Gomorra – le origini è l’attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La serie racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano. La storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, fra sogni troppo grandi, per sé e i suoi amici, e un primo amore folle e appassionato, quello per Imma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

