Gli studenti ricordano il prof Dei Due tornei sportivi in suo nome

Gli studenti ricordano il prof Alessandro Dei, figura fondamentale per il liceo Gobetti Volta. Tra i promotori dell’indirizzo sportivo, ha contribuito a farne un punto di riferimento per molti giovani, anche provenienti da lontano. Considerato un referente affidabile e motivante, il suo impegno ha lasciato un segno duraturo nell’ambiente scolastico. In suo onore, si svolgono due tornei sportivi che celebrano la sua memoria e il suo contributo alla crescita degli studenti.

Alessandro Dei per i ragazzi del Gobetti Volta non era solo "il prof": è stato tra i promotori dell’ indirizzo sportivo del liceo scientifico che oggi è diventato un punto di riferimento nella crescita di tanti giovani, con studenti che arrivano anche da lontano per frequentarlo; è stato un referente fondamentale per tutto il plesso scolastico; è stato un motivatore, un punto di riferimento adulto, una spalla e uno sprone a fare sempre meglio nello studio e nello sport. La sua morte avvenuta nell’agosto scorso, ha lasciato un vuoto in generazioni di studenti. La basilica di Santa Croce a Firenze gremita per l’ultimo saluto allo storico giocatore, a lungo capitano e poi presidente degli Azzurri del calcio storico, è stata solo l’inizio della voglia di ricordarlo e portare avanti il suo insegnamento, nella sua materia ossia l’educazione motoria, ma soprattutto nella vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti ricordano il prof Dei. Due tornei sportivi in suo nome Leggi anche: Gli sportivi ricordano. Beppe Viola Leggi anche: Gli atleti eccellenti. Unimore premia gli studenti-sportivi: "Orgogliosi di voi" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gli studenti ricordano il prof Dei. Due tornei sportivi in suo nome; Gli studenti donano il sangue in ricordo del professore morto in un incidente; Avis e Itis Galilei ricordano il professor Massimiliano Sartor: giornata speciale di donazione del sangue; DRUENTO-VENARIA IN LUTTO - L'addio al professor Fabio Bussani: aveva solamente 56 anni - FOTO. Rimini piange il “prof” Paolo Jommi: l’amico di una generazione di studenti - Lo era soprattutto per i suoi studenti, dai quali voleva, anzi pretendeva il “tu” ... corriereromagna.it

Scuola Prato: “Troppi studenti non parlano l’italiano”/ Prof si appellano allo stato: “Enorme disagio” - A Prato due docenti hanno aperto una petizione online per provare a risolvere il problema degli studenti che non sanno l'italiano A Prato ci sono troppi studenti che non sanno parlare l’italiano. ilsussidiario.net

Liceo Veronese, al via la demolizione della sede centrale. I prof che sono stati anche studenti: «Quanti ricordi» - Qualche docente della scuola, in particolare, lo ha vissuto prima da studente e poi da insegnante. ilgazzettino.it

I genitori, i medici e gli studenti della scuola media che frequentava ricordano l'incredibile messaggio di gioia lasciato dalla ragazza portata via da un tumore nel 2018. «La sua forza era anche la fede» https://buff.ly/WmJqMuf - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.