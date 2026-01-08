Gli Stati Uniti si ritirano da 66 organizzazioni internazionali

Il 7 gennaio, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro da 66 organizzazioni internazionali, inclusi accordi e comitati scientifici sul clima. Questa decisione, annunciata dall’amministrazione Trump, rappresenta un cambiamento rilevante nella partecipazione statunitense alla cooperazione internazionale su questioni ambientali e diplomatiche. La scelta solleva interrogativi sulle future politiche climatiche e sulla collaborazione globale per affrontare le sfide ambientali.

Rubio afferma che Trump ritirerà gli Stati Uniti da 66 organismi internazionali

