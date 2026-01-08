Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere legate al Venezuela | una batte bandiera russa

Il 7 gennaio, gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa nell'Atlantico settentrionale, nell'ambito di un’operazione militare. L’azione si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche legate al Venezuela, coinvolgendo anche altre navi. Questa operazione evidenzia le misure adottate dagli Stati Uniti per controllare le attività legate alle risorse energetiche e alle rotte marittime internazionali.

Gli Stati Uniti hanno effettuato, mercoledì 7 gennaio, un’operazione militare che ha portato al sequestro di una petroliera battente bandiere russa nell’Atlantico settentrionale. Si tratta della nave “Marinera”, in precedenza nota come “Bella 1”. La conferma è arrivata anche dalla segretaria per la Sicurezza Interna statunitense, Kristi Noem, che su X ha annunciato: “In due operazioni prima dell’alba, la Guardia Costiera ha effettuato un doppio abbordaggio meticolosamente coordinato di due petroliere della ‘flotta fantasma’, una nel Mare del Nord Atlantico e una in acque internazionali vicino ai Caraibi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

