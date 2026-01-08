Gli scoppia un petardo in mano | 21enne con gravi lesioni a mani volto e occhi

Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in condizioni gravi all’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza dopo che un petardo gli è esploso in mano. L’incidente ha provocato gravi lesioni alle mani, al volto e agli occhi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, evidenziando i rischi legati all’uso di ordigni artigianali, soprattutto durante le festività.

Gli scoppia un petardo in mano: un ragazzo di 21 anni viene trasferito in gravi condizioni all'Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Il fatto è accaduto nella notte di Capodanno e per il giovane, rapidamente trasferito attraverso il servizio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) a Monza.

