Gli ospiti più desiderati dai giovani? Mattarella Benigni Angela e Sinner

Tra gli ospiti più desiderati dai giovani alla festa del Tricolore, figurano Mattarella, Benigni, Angela e Sinner. Durante l’evento, molti studenti presenti nei loggioni del Teatro Valli hanno rivelato con semplicità di non conoscere Corrado Augias, dimostrando l’ingenuità e la spontaneità tipiche dell’età. Un momento che riflette la poca familiarità con alcune figure pubbliche, ma anche la naturale curiosità dei giovani nei confronti di personalità di rilievo.

La maggior parte dei ragazzi delle scuole presenti nei loggioni del Valli per la festa del Tricolore, ha ammesso con sincerità e con l’innocenza che contraddistingue i giovani non sapeva chi fosse Corrado Augias. "Ci è piaciuto ed è stato bravo", hanno detto tutti. Il giornalista, sin dalla Sala del Tricolore dove ha consegnato la Costituzione ad alcuni studenti, è entrato in sintonia con loro, da ‘nonno’. "Mi raccomando", ha detto ad un ragazzino. In questo monito, ha poi spiegato, c’era un messaggio: "Sii consapevole che lì dentro, nella Costituzione, ci sono scritti i tuoi diritti di cittadino, ma anche i tuoi doveri verso la collettività – ha spiegato Augias alla stampa – Mi capita di leggere tanti episodi di cronaca in cui si vede un livello di violenza aumentato e diffuso tra i giovani, alcuni dei quali girano col coltello in tasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

