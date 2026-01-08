Gli auguri di Capodanno di Hopkins | Rischiato la morte per alcolismo Ho chiesto aiuto – Il video
Nel video, Hopkins condivide la sua esperienza di fronte a una grave dipendenza da alcol e il percorso per chiedere aiuto. Un racconto sincero che invita alla riflessione sulla prevenzione e sull'importanza di affrontare i momenti difficili con supporto e consapevolezza. Un messaggio sobrio e rispettoso, ideale per iniziare il nuovo anno con attenzione alla salute e al benessere.
(Agenzia Vista) Usa, 01 gennaio 2026 “Ciao a tutti, eccoci qui. Arriva un altro anno, tanta allegria e divertimento. Divertitevi davvero, il mio unico problema era che mi divertivo troppo. 50 anni fa oggi rischiavo di morire. Guidavo la mia auto in uno stato di blackout alcolico. Andò così e mi resi conto che mi stavo divertendo troppo. Si chiamava alcolismo. Dateci un’occhiata, la vita è molto meglio. Ho smesso e ho chiesto aiuto”. Così l’attore Anthony Hopkins ha fatto i suoi auguri di buon anno. Courtesy: Instagram Anthony Hopkins Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Gli auguri di Capodanno di Hopkins: Rischiato la morte per alcolismo. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: “Avrei potuto uccidere qualcuno o me stesso. Ero alla guida della mia auto totalmente ubriaco. Poi ho chiesto aiuto”: Anthony Hopkins e il passato da alcolizzato
Leggi anche: Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà: “Ho rischiato di morire. Scegliete la vita non il contrario”
