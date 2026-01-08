Gli animali selvatici si lasciano incontrare per un istante | le spettacolari foto dal Parco Regionale delle Dolomiti Friulane

Nel Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, gli animali selvatici si mostrano raramente, offrendo momenti di autentica tranquillità. Le foto scattate in Località Lodina, sopra Passo Sant’Osvaldo, catturano questi istanti di incontro naturale. La regione invita a rispettare e apprezzare la bellezza incontaminata di questo ambiente, dove il silenzio svela storie antiche e autentiche della natura.

«In Località Lodina, sopra Passo Sant’Osvaldo, il silenzio non è vuoto: ci racconta una storia». È quanto si legge sulla pagina Facebook di Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione. «Tra i boschi alti e le pietre antiche del Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, gli animali selvatici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

