Una nuova posizione si aggiunge al dibattito sul referendum sulla giustizia: Mastella si schiera contro la riforma, rafforzando il fronte del No. Questa scelta rappresenta un elemento importante nel panorama politico, offrendo un'opportunità di riflessione sulle implicazioni delle modifiche proposte. La discussione si arricchisce di nuove prospettive, contribuendo a un dibattito più articolato e informato sui futuri sviluppi del sistema giudiziario.

Una nuova bandiera da oggi sventola nella prima del fila della schiera del ‘no’ al referendum sulla giustizia. Un’altra voce illustre, esperta, credibile si aggiunge al coro di coloro che respingono la riforma del governo Meloni e invitano i cittadini italiani a seguire le loro indicazioni di voto: Clemente Mastella da Ceppaloni, un uomo, mille poltrone. Mastella fresco di nomina della ‘sua’ assessora nella giunta Fico. Il sempreverde sindaco di Benevento rilancia, r i ngalluzzito dalla fresca nomina nella giunta di Roberto Fico in Campania, della sua compagna di partito di ‘Noi di centro’, Mariacarmela Serluca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia, c’è una buona notizia per il Sì alla riforma: Mastella scende in campo per il No…

