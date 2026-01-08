Girona-Osasuna sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Montilivi?

Il match tra Girona e Osasuna, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:30, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre in ottica classifica. Analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di entrambe le squadre a segno nel match di Montilivi. Il Girona, dopo recenti successi esterni, cerca continuità per migliorare la propria posizione in classifica.

Con fatica e sudore il Girona sta provando ad allontanarsi dalle zone di classifica più calde: i catalani stanno dimostrando di sapersi calare nella realtà della lotta salvezza e nelle ultime tre gare hanno colto due successi esterni fondamentali contro Real Sociedad e Maiorca, che hanno permesso di lasciare le ultime tre posizioni. Sabato sera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

