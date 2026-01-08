Giovedì a tutto teatro | arrivano Alberto Giusta e Vetroni Le mostre gli show e gli incontri di oggi

Giovedì 8 gennaio, nell'Aretino, si svolgono numerosi eventi culturali tra mostre, spettacoli e incontri. Oggi, Alberto Giusta e Vetroni saranno protagonisti di appuntamenti dedicati al teatro e alla cultura locale. Per segnalare altri eventi o iniziative, è possibile scrivere a [email protected]. Un'occasione per scoprire le proposte di oggi nel territorio e partecipare attivamente alla vita culturale della zona.

