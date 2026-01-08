Giovanni Russo nuovo Coordinatore delle RSU

Durante l'incontro delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) odierno, Giovanni Russo è stato nominato nuovo Coordinatore delle RSU. Questa nomina riflette l'impegno e la collaborazione all’interno delle rappresentanze sindacali. La scelta mira a rafforzare il dialogo tra le parti e a favorire un ambiente di lavoro più partecipativo e trasparente.

Nel corso della riunione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) svoltasi oggi, Giovanni Russo è stato eletto Coordinatore delle RSU. L’incarico ha durata di sei mesi e potrà essere rinnovato.Elezione e durata dell’incaricoNel suo ruolo, Russo avrà il compito di coordinare l’attività delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

