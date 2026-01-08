Giulia Del Pace, giovane ricercatrice, si distingue nel panorama scientifico internazionale con il suo studio pubblicato su

San Giovanni brilla nel campo della ricerca scientifica internazionale grazie al lavoro di Giulia Del Pace. La giovane ricercatrice originaria della città del Marzocco è la prima autrice di uno studio sulla fisica quantistica pubblicato dalla rivista Science, tra le più prestigiose al mondo, dal titolo "Shapiro steps in strongly-interacting Fermi gases". Si tratta di un’opera che apre nuove prospettive per le tecnologie quantistiche del futuro, dai sensori ad altissima precisione ai dispositivi a bassissimo consumo energetico. "A me appassiona molto capire il funzionamento del mondo che ci circonda - ha affermato Giulia - e trovare soluzioni ai problemi che si presentano durante l’attività di ricerca è lo stimolo che mi fa apprezzare il mio lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giovane ricercatrice si fa strada. Lo studio di Del Pace su "Science"

