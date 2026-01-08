Giovane Juventus una pretendente accelera per l’attaccante brasiliano Cosa filtra in queste ore

Una delle pretendenti alla giovane Juventus sta accelerando nelle trattative per l’acquisto dell’attaccante brasiliano. In queste ore, si registrano sviluppi importanti che potrebbero influenzare il futuro del giocatore e il mercato bianconero. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere le intenzioni e le tempistiche di questa possibile operazione.

Giovane Juventus, una pretendente al giocatore sta accelerando per il suo acquisto. Ecco che cosa filtra in queste ultime ore. La Juve rischia di veder sfumare uno dei profili monitorati con maggiore attenzione per il futuro del reparto offensivo. Le dinamiche del mercato di gennaio, infatti, vedono l’Atalanta scatenata e pronta a una rivoluzione che potrebbe tagliare fuori i bianconeri. A Zingonia le porte girevoli sono in piena attività: con Marco Brescianini, diretto alla Fiorentina, e soprattutto Daniel Maldini, ormai promesso sposo della Lazio, la dirigenza orobica ha creato lo spazio salariale e tecnico per il colpo in entrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

