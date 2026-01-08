Giorgia | Fiera di essere l' esempio che si può ricominciare a 50 anni Se ne avessi 20 oggi mollerei alla prima shitstorm Gaza? Quando muoiono i bambini non ha ragione nessuno bisogna fermare il genocidio

Giorgia, artista di lunga esperienza, condivide il suo percorso di rinascita e impegno. Tra successi musicali e battaglie sociali, evidenzia l'importanza di mantenere fede ai propri valori anche in un mondo complesso. La sua testimonianza invita a riflettere sul coraggio di esporsi e a non rinunciare a ciò in cui si crede, indipendentemente dall'età o dalle sfide che si incontrano lungo il cammino.

