Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker ancora fuori D’Antonio

Giorgia Collomb si riscatta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur, segnando il quarto tempo e mostrando segnali di miglioramento. Buone prestazioni anche per Trocker, mentre D’Antonio resta fuori dalla gara. La competizione si svolge a Mont Saint-Sauveur, in Canada, quarta tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino.

Giorgia Collomb prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e batte un colpo, firmando il quarto tempo nella manche inaugurale dello slalom speciale di Mont Saint-Sauveur (Canada) valevole per la terza tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. La giovane valdostana si è iscritta dunque alla lotta per il podio e per la vittoria, dopo essere scesa con il pettorale 31 nella prima discesa. Collomb, mai a punti nel corso di questa stagione in Coppa del Mondo ma capace di raggiungere anche un 14° posto nel gigante delle Finali di Sun Valley il 25 marzo 2025, ha tirato fuori una prestazione di alto profilo tra i pali stretti sulla pista canadese chiudendo la prima manche con un distacco di soli 57 centesimi dalla leader statunitense Logan Grosdidier e venendo preceduta solamente da tre atlete che hanno usufruito di uno dei primi nove pettorali al via. 🔗 Leggi su Oasport.it

