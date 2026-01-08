Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker ancora fuori D’Antonio
Giorgia Collomb si riscatta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur, segnando il quarto tempo e mostrando segnali di miglioramento. Buone prestazioni anche per Trocker, mentre D’Antonio resta fuori dalla gara. La competizione si svolge a Mont Saint-Sauveur, in Canada, quarta tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino.
Giorgia Collomb prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e batte un colpo, firmando il quarto tempo nella manche inaugurale dello slalom speciale di Mont Saint-Sauveur (Canada) valevole per la terza tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. La giovane valdostana si è iscritta dunque alla lotta per il podio e per la vittoria, dopo essere scesa con il pettorale 31 nella prima discesa. Collomb, mai a punti nel corso di questa stagione in Coppa del Mondo ma capace di raggiungere anche un 14° posto nel gigante delle Finali di Sun Valley il 25 marzo 2025, ha tirato fuori una prestazione di alto profilo tra i pali stretti sulla pista canadese chiudendo la prima manche con un distacco di soli 57 centesimi dalla leader statunitense Logan Grosdidier e venendo preceduta solamente da tre atlete che hanno usufruito di uno dei primi nove pettorali al via. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: si rivede Collomb! Trocker può rimontare, ancora fuori D’Antonio. Alle 19.30 la seconda manche
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Grosdidier in testa, non brilla Trocker. Attesa per D’Antonio e Collomb
Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker, ancora fuori D’Antonio - Giorgia Collomb prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e batte un colpo, firmando il quarto tempo nella manche inaugurale dello slalom speciale di ... oasport.it
Giorgia Collomb spezza la serie negativa e si qualifica nel gigante di Semmering, poi la caduta - Con il 27mo posto al termine della prima manche nel gigante di Semmering, in Austria, Giorgia Collomb è tornata a qualificarsi per la seconda run in Coppa ... oasport.it
Giorgia Collomb, la giovane promessa del nostro sci - Giorgia Collomb a soli 19 anni ha già vinto medaglie importanti nello sci alpino, ma con grande umiltà alle Olimpiadi non pensa ... msn.com
Anna Trocker ha vinto il secondo gigante di Mont Tremblant valido per la Nord American Cup; settima piazza per Giorgia Collomb. #gazzettamatin #scialpino #nordamericancup #monttremblant #annatrocker #GiorgiaCollomb - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.