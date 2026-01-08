Giorgia Collomb sfiora il podio nello slalom Nor-Am di St-Sauveur Top10 per Trocker fuori D’Antonio
Giorgia Collomb si posiziona al quarto posto nello slalom Nor-Am di St-Sauveur, ottenendo un risultato positivo alla prima tappa della stagione 2025-2026. Mentre Trocker si classifica tra i primi dieci, D’Antonio invece non termina la prova. L’evento si è disputato a Mont Saint-Sauveur, offrendo un’anticipazione delle competizioni in programma nel circuito femminile di sci alpino.
Giorgia Collomb manca l’appuntamento con il podio ma si aggiudica comunque un buon quarto posto nel primo dei due slalom speciali in programma a Mont Saint-Sauveur, sede della terza tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Per la valdostana si tratta a conti fatti del primo risultato positivo della stagione tra i pali stretti, dopo aver sempre fallito l’obiettivo della zona punti in Coppa del Mondo. La diciannovenne di La Thuile, ieri settima in gigante a Tremblant, ha disputato una gara solida tra i rapid gates della pista nordamericana, firmando il quarto tempo nella prima discesa (con il pettorale 31) e conservando quel piazzamento anche al termine della competizione grazie al sesto crono parziale nella seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker, ancora fuori D’Antonio
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: si rivede Collomb! Trocker può rimontare, ancora fuori D’Antonio. Alle 19.30 la seconda manche
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: giornata storta per le azzurre. Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb; Nor-Am: gigante a Gritsch, Fanti 4/a, fuori Collomb, Trocker e D'Antonio; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio.
Giorgia Collomb sfiora il podio nello slalom Nor-Am di St-Sauveur. Top10 per Trocker, fuori D’Antonio - Giorgia Collomb manca l'appuntamento con il podio ma si aggiudica comunque un buon quarto posto nel primo dei due slalom speciali in programma a Mont ... oasport.it
Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker, ancora fuori D’Antonio - Giorgia Collomb prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e batte un colpo, firmando il quarto tempo nella manche inaugurale dello slalom speciale di ... oasport.it
Anna Trocker domina il secondo gigante di Mont Treblant: Fanti splendida terza, Collomb settima. Giada D'Antonio ancora out - Am Cup, gigante Mont Treblant: Anna Trocker conquista una meritatissima vittoria sulle nevi canadesi, infliggendo pesanti distacchi alle rivali. sport.virgilio.it
Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker, ancora fuori D’Antonio - x.com
Anna Trocker ha vinto il secondo gigante di Mont Tremblant valido per la Nord American Cup; settima piazza per Giorgia Collomb. #gazzettamatin #scialpino #nordamericancup #monttremblant #annatrocker #GiorgiaCollomb - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.