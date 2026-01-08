Giorgetti | spese difesa senza rinunce

Giorgetti ha confermato che, grazie alla clausola di salvaguardia nazionale, la crescita della spesa in difesa e sicurezza sarà superiore senza ridurre le risorse destinate a priorità sociali. Questa misura permette di aumentare gli investimenti in settori strategici mantenendo l'impegno verso le politiche sociali, garantendo un equilibrio tra le diverse aree di intervento senza rinunce significative.

"Nella misura in cui - grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale - sarà tollerato un sentiero di crescita della spesa netta più ampio in ragione delle sole maggiori spese in difesa e sicurezza,l'aumento della spesa prospettato non comporterebbe nessuna rinuncia alle spese dedicate alle principali priorità di policy di natura sociale".Così il ministro dell'Economia Giorgetti al question time al Senato. Per la clausola di salvaguardia, precisa,occorre una richiesta di scostamento da approvare coinvolgendo il Parlamento.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «GIORGETTI: L’AUMENTO DELLE SPESE PER LA DIFESA SENZA RINUNCIA A PRIORITÀ SOCIALI» - sarà tollerato un sentiero di crescita della spesa netta più ampio in ... agenziagiornalisticaopinione.it

Giorgetti, clausola per spese difesa implica richiesta di scostamento - "Trattandosi di una flessibilità in deroga, l'attivazione della clausola di salvaguardia non richiederebbe la pubblicazione di un nuovo Piano strutturale di medio termine, ma i ... msn.com

“Il tesoretto di Giorgetti finisce in armamenti e clientele a spese di lavoratori, pensionati e famiglie” di Luciano Cerasa, giornalista Da "Legge di bilancio 2026", Notiziario 5 Leggi: inca.it/images/PDF/INC… #leggedibilancio #incacgil #ogniumanatutela #tute x.com

“Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti può vantare di essere arrivato alla manovra di bilancio per il 2026 con i conti in ordine. Tuttavia…” “Manovra 2026: il “tesoretto” di Giorgetti finisce in armamenti e clientele a spese di lavoratori, pe - facebook.com facebook

