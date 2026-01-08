Gioco letterario Rayuela a Ognibene
Il 25 gennaio alle 17.30, presso OgniBene, si terrà un incontro dedicato a Rayuela, un gioco letterario ideato dal gruppo
Volta le carte e cammina in un labirinto di libri.. Domenica 25 gennaio, alle 17.30, ci incontreremo tra adulti a OgniBene per giocare a RAYUELA, un gioco letterario originale del gruppo di lettura “Le voci della sera”, inventato da Lorenzo Antonazzo.Sarai in grado di trovare la tua strada. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
McEwan rilegge l’Amleto con ironia nel romanzo “Nel guscio”, ma il gioco letterario è solo un pretesto. Al centro del romanzo c’è la crisi dell’intellettuale, analista critico e apparentemente impotente, della società contemporanea. (Teresa D’Errico) facebook
