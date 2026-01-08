Gimnastiar manda l'avversario in terapia intensiva con un calcio vergognoso | squalificato a vita
Durante una recente partita, Muhammad Hilmi Gimnastiar ha commesso un fallo grave che ha causato l’ingresso in ospedale di un avversario. Per questo episodio, il giocatore è stato squalificato a vita e ha ricevuto una multa significativa. L’episodio ha suscitato grande attenzione nel mondo dello sport, evidenziando l’importanza del rispetto e della responsabilità in campo.
Squalifica a vita e maxi multa dopo il fallo shock che ha mandato un avversario in ospedale. Follia totale di Muhammad Hilmi Gimnastiar. 🔗 Leggi su Fanpage.it
