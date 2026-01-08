Gila Inter, difensore centrale spagnolo, è al centro di un possibile confronto di mercato tra Milan e Inter. Entrambe le squadre hanno recentemente contattato la Lazio per ottenere dettagli sulla disponibilità del giocatore. La situazione potrebbe delineare un duello tra le due società nel prossimo mercato estivo. Restano da seguire gli sviluppi su un eventuale trasferimento e le decisioni delle parti coinvolte.

Inter News 24 Gila Inter, il centrale spagnolo piace anche al Milan e Inter: entrambe le squadre hanno chiesto informazioni alla Lazio. Mario Gila, giovane difensore della Lazio, sta guadagnando consensi tra i top club italiani. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, sia il Milan che l’Inter hanno mostrato interesse nei confronti del calciatore, contattando la Lazio per ottenere maggiori informazioni riguardo alla disponibilità del giocatore. Entrambe le squadre milanesi stanno cercando di rinforzare la propria difesa, e vedono in Gila un talento da sviluppare nel lungo termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gila Inter, il centrale è nel mirino delle due milanesi: duello di mercato in arrivo?

Leggi anche: Chivu Inter, alza il baricentro: Bisseck centrale nel progetto e due nuovi nomi nel mirino

Leggi anche: Mercato Inter, Spertsyan nel mirino delle big: Inter, Juve e Napoli seguono il trequartista armeno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Lazio Pedullà svela | L’Inter ha chiesto informazioni per Gila Il suo futuro però è nelle mani di…; Muharemovic Inter la Premier League è pronta a fare sul serio | che insidia per i neroazzurri!.

Gila Inter, Pedullà: «I nerazzurri hanno chiesto informazioni, ha lo stesso agente di Lautaro. Il Real…» - Gila Inter, Alfredo Pedullà ha aggiornato sul sondaggio fatto dai nerazzurri per il difensore centrale della Lazio di Maurizio Sarri: le ultime Mario Gila negli ultimi tempi è diventato un obiettivo c ... lazionews24.com

Calciomercato Lazio, Pedullà svela: «L’Inter ha chiesto informazioni per Gila. Il suo futuro però è nelle mani di…» - Calciomercato Lazio, interesse per Gila: Pedullà aggiorna sulla situazione del difensore di Sarri, le ultimissime Mario Gila è diventato nelle ultime settimane un obiettivo concreto per l’Inter: Giuse ... calcionews24.com