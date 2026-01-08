Giardini di Toscana scopriamo le creme corpo che prolungano l’esperienza del profumo
Scopri le creme corpo di Giardini di Toscana, pensate per prolungare l’esperienza delle fragranze iconiche del brand. Ogni prodotto, arricchito con formule delicate, si integra nella routine quotidiana, offrendo idratazione e un sottile tocco di profumo. Un modo semplice per valorizzare la propria cura personale, mantenendo vivo il ricordo delle fragranze preferite durante tutto il giorno.
Giardini di Toscana – Le quattro creme abbinate alle fragranze iconiche del brand trasformano la cura della pelle in un rituale quotidiano di bellezza, emozione e persistenza olfattiva. Giardini di Toscana presenta la propria linea con le Creme Corpo, formulate per nutrire la pelle ed esaltare le eau de parfum della maison. Quattro varianti abbinate alle fragranze iconiche: Bianco Latte, Celeste, Borabora e Blu Indaco. Texture cremose e setose arricchite con attivi mirati come Hydropuntil (fico d’India siciliano), acido ialuronico, PENTAVITIN®, vitamina E e insaponificabili d’olivo, per garantire idratazione profonda, comfort ed esaltazione della scia olfattiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Per un corpo profumatissimo, ogni step del bodycare deve profumare. Dal bagnoschiuma alla crema corpo, passando per una novità. il "primer profumo"
Leggi anche: Cosmesi: la bellezza delle castagne. Shampoo, creme per il corpo e sieri
Giardini di Toscana, scopriamo le creme corpo che prolungano l’esperienza del profumo - Giardini di Toscana presenta la propria linea con le Creme Corpo, formulate per nutrire la pelle ed esaltare le eau de parfum della maison. msn.com
La fragranza Bianco Latte (courtesy of Giardini di Toscana) - Giardini di Toscana è un marchio italiano di profumeria artistica noto per le sue creazioni uniche che catturano l’essenza della regione italiana. linkiesta.it
Natale olfattivo: le fragranze per un regalo perfetto - Tutto ha inizio nel 1942, quando il nonno di Silvia fonda una bottega farmaceutica nel cuore della Valle del Casentino, tra Firenze e Arezzo. vanityfair.it
Nel Parco Mediceo di Pratolino l’esoterismo è “di progetto”: un giardino pensato come percorso mentale, fatto di soglie, grotte, acque e sorprese. Dal 2013 è sito UNESCO insieme alle altre Ville e Giardini Medicei della Toscana. Il suo emblema è il Colosso de facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.