Scopri le creme corpo di Giardini di Toscana, pensate per prolungare l’esperienza delle fragranze iconiche del brand. Ogni prodotto, arricchito con formule delicate, si integra nella routine quotidiana, offrendo idratazione e un sottile tocco di profumo. Un modo semplice per valorizzare la propria cura personale, mantenendo vivo il ricordo delle fragranze preferite durante tutto il giorno.

Giardini di Toscana – Le quattro creme abbinate alle fragranze iconiche del brand trasformano la cura della pelle in un rituale quotidiano di bellezza, emozione e persistenza olfattiva. Giardini di Toscana presenta la propria linea con le Creme Corpo, formulate per nutrire la pelle ed esaltare le eau de parfum della maison. Quattro varianti abbinate alle fragranze iconiche: Bianco Latte, Celeste, Borabora e Blu Indaco. Texture cremose e setose arricchite con attivi mirati come Hydropuntil (fico d’India siciliano), acido ialuronico, PENTAVITIN®, vitamina E e insaponificabili d’olivo, per garantire idratazione profonda, comfort ed esaltazione della scia olfattiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giardini di Toscana, scopriamo le creme corpo che prolungano l’esperienza del profumo

Leggi anche: Per un corpo profumatissimo, ogni step del bodycare deve profumare. Dal bagnoschiuma alla crema corpo, passando per una novità. il "primer profumo"

Leggi anche: Cosmesi: la bellezza delle castagne. Shampoo, creme per il corpo e sieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giardini di Toscana, scopriamo le creme corpo che prolungano l’esperienza del profumo - Giardini di Toscana presenta la propria linea con le Creme Corpo, formulate per nutrire la pelle ed esaltare le eau de parfum della maison. msn.com