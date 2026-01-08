Gianni e Tina insultano Mario Lenti a UeD Gemma in lacrime Simone cambia tronista

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 gennaio, si sono verificati diversi momenti significativi, tra cui discussioni tra Gianni, Tina e Mario Lenti, e un'emozionante reazione di Gemma Galgani. Inoltre, Simone ha annunciato un cambio di tronista, introducendo nuovi sviluppi nel percorso dei partecipanti. La puntata ha evidenziato tensioni e emozioni, aprendo nuovi scenari nel contesto del programma.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 gennaio, è cominciata con un blocco molto difficile per Gemma Galgani, la quale si è trovata a fare i conti con la prima delusione dell’anno nuovo, almeno dal punto di vista delle messe in onda. Al Trono Classico, poi, c’è stato un colpo di scena ai Troni di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Nuova cocente delusione per Gemma Galgani, Mario Lenti asfaltato a Uomini e Donne. Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, Mario Lenti era sembrato intenzionato a riprendere la conoscenza con Gemma Galgani, cosa che ha mandato in tilt la donna. Quest’oggi, però, è arrivata una scottante delusione per la dama. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Gianni e Tina insultano Mario Lenti a UeD, Gemma in lacrime, Simone cambia tronista Leggi anche: Mario Lenti fa piangere Gemma Galgani a UeD, lite di fuoco tra Sara e Marco Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni Trono Over: Gemma in lacrime dopo la decisione di Mario Lenti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Uomini e Donne, Gemma Galgani umiliata ancora da Mario: Tina e Gianni furiosi - Gemma Galgani elimina un cavaliere, ma poi arriva la brutta notizia Oggi Maria De Filippi ha iniziato la puntata di oggi di Uomini e Donne chiamando al ... msn.com

Tina Cipollari insulta Mario a Uomini e Donne/ Maria De Filippi la smaschera in studio - Durante la messa in onda dell'esterna tra Mario Lenti e Gemma Galgani, Tina Cipollari pronuncia una parola e Maria De Filippi la smaschera. ilsussidiario.net

Mario Lenti, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Gianni e Tina lo attaccano e difendono Magda - Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne: il cavaliere sotto attacco in studio. ilsussidiario.net

GIANNI e LORETTA L' abbraccio in Amore è un gesto profondo che comunica affetto, protezione, sicurezza e connessione. Da' un senso alla vita ed è una profonda espressione d'Amore! Buona giornata a tutti (tina) #giannibrezza #artista #attore #ballerin - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.