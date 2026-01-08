Già ti ho visto non ti devi vergognare foto e video erotici di una ragazzina | condannato
La Corte di cassazione ha annullato parzialmente la decisione della Corte d’appello di Perugia in un procedimento per violenza sessuale su una minorenne, disponendo un nuovo giudizio sulla valutazione dell’attenuante della “minore gravità”. La vicenda riguarda la diffusione di foto e video erotici di una giovane. La sentenza evidenzia l'importanza di un’analisi accurata nel trattamento di casi delicati di questa natura.
La Corte di cassazione ha annullato parzialmente la decisione della Corte d’appello di Perugia in un delicato procedimento per violenza sessuale ai danni di una minorenne, disponendo un nuovo giudizio limitatamente alla concessione dell’attenuante della “minore gravità”.La vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
