Ghio denuncia 70 hater | Ecco tutte le frasi choc Hanno augurato stupri a me e alla mia bimba

Ghio ha denunciato 70 utenti online, evidenziando le frasi offensive ricevute, tra cui insulti e minacce di stupro rivolti a lei e alla sua bambina. La consigliera di Avs si era trovata al centro di polemiche dopo il suo intervento su Norma Cossetto, che ha scatenato reazioni negative sui social. L'azione legale mira a tutelare la propria dignità e a contrastare il fenomeno dell'odio online.

Augurano stupro a lei e alla figlia di due anni, la rossoverde Ghio querela sessanta haters - È questo il livello di odio online che ha spinto Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova per Alleanza ... primocanale.it

"Fori di proiettile, grave atto intimidatorio". La Digos indaga dopo la denuncia della Cgil >> https://buff.ly/8gI73mQ facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.