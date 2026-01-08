Ghio denuncia 70 hater | Ecco tutte le frasi choc Hanno augurato stupri a me e alla mia bimba
Ghio ha denunciato 70 utenti online, evidenziando le frasi offensive ricevute, tra cui insulti e minacce di stupro rivolti a lei e alla sua bambina. La consigliera di Avs si era trovata al centro di polemiche dopo il suo intervento su Norma Cossetto, che ha scatenato reazioni negative sui social. L'azione legale mira a tutelare la propria dignità e a contrastare il fenomeno dell'odio online.
La consigliera di Avs era finita nel mirino degli odiatori online dopo la polemica per il suo intervento su Norma Cossetto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Le frasi di David Sedaris e le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana
Leggi anche: Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, denuncia choc: "Gesto grave"
Ghio denuncia 70 haters: “Ecco tutte le frasi choc. Hanno augurato stupri a me e alla mia bimba” - La consigliera di Avs era finita nel mirino degli odiatori online dopo la polemica per il suo intervento su Norma Cossetto ... ilsecoloxix.it
Augurano stupro a lei e alla figlia di due anni, la rossoverde Ghio querela sessanta haters - È questo il livello di odio online che ha spinto Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova per Alleanza ... primocanale.it
"Fori di proiettile, grave atto intimidatorio". La Digos indaga dopo la denuncia della Cgil >> https://buff.ly/8gI73mQ facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.