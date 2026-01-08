Ghiaccio sulle strade mattinata di incidenti nel Frusinate

Questa mattina, le strade del Frusinate sono state interessate da condizioni di ghiaccio che hanno provocato diversi incidenti e rallentamenti alla circolazione. Le temperature basse hanno contribuito alla formazione di lastre di ghiaccio sull’asfalto, rendendo difficile la guida e richiedendo particolare attenzione da parte degli automobilisti. La situazione, monitorata dalle autorità, evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in condizioni di maltempo.

