Gerson l’ex Roma torna in Brasile! C’è l’accordo col Cruzeiro | cifra monstre!

Gerson, ex giocatore della Roma, sta per trasferirsi al Cruzeiro in Brasile. È stato raggiunto un accordo tra le parti, con una cifra significativa. Questo trasferimento segna il ritorno del trequartista brasiliano nel campionato nazionale, dopo le esperienze in Europa. Di seguito, i dettagli sulla trattativa e le condizioni dell’operazione.

