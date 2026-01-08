Gerson l’ex Roma torna in Brasile! C’è l’accordo col Cruzeiro | cifra monstre!

Gerson, ex giocatore della Roma, sta per trasferirsi al Cruzeiro in Brasile. È stato raggiunto un accordo tra le parti, con una cifra significativa. Questo trasferimento segna il ritorno del trequartista brasiliano nel campionato nazionale, dopo le esperienze in Europa. Di seguito, i dettagli sulla trattativa e le condizioni dell’operazione.

Tutti e dettagli per il trasferimento del trequartista brasiliano Gerson prepara il ritorno in patria. Il centrocampista brasiliano, ex volto di Roma e Fiorentina, saluterà lo Zenit San Pietroburgo per accasarsi al Cruzeiro. Come anticipato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’intesa è totale: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

