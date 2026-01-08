Gerry Scotti e Samira Lui riprendono la conduzione di “Il torneo dei campioni”, il quiz che mette alla prova i migliori concorrenti. La trasmissione, che segue il successo della prima puntata, torna in prima serata con ospiti ancora da svelare. “La Ruota della Fortuna” continua a intrattenere, offrendo momenti di sfida e divertimento senza perdere di vista la semplicità e la chiarezza.

La Ruota della Fortuna: il quiz che non gira mai a vuoto. Dopo il successo della prima puntata ritorna in prima serata con “Il torneo dei campioni”. C’è chi la vede come un semplice programma televisivo. E poi c’è La Ruota della Fortuna, che in Italia non è mai stata solo uno show: è stata una colonna sonora domestica, un rito serale, un esercizio collettivo di intuito e alfabetizzazione emotiva davanti allo schermo. Leggi anche Un nuovo addio scuote il mondo dello spettacolo. Una celebre coppia si separa Gerry Scotti e Samira Lui intrattengono ogni sera i telespettatori su Canale 5, e successo dopo successo stanno riscontrando un clamoroso affetto ad parte del pubblico e gli ascolti aumentano di sera in sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gerry Scotti e Samira Lui tornano con “Il torneo dei campioni”. Chi sono gli ospiti

Leggi anche: La Ruota dei Campioni: stasera su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui

Leggi anche: This is Me, ultima puntata: Toffanin gioca alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti gli ospiti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto da Samira Lui: “Mi hai fatto emozionare”. Poi il miracolo della campionessa; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un importante annuncio di inizio anno: “Chissà quando finiremo”; «Me ne vado». Samira Lui smentisce le voci su Sanremo 2026: il siparietto con Gerry Scotti che rivela il suo futuro; La ruota della fortuna, Malgioglio rimprovera Samira Lui: Devi essere più sensuale.

La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira prima dell’Epifania, poi si commuove - Gerry Scotti e Samira Lui conducono un’altra puntata festiva de “La Ruota della Fortuna”: una partita che culmina con la commozione in studio ... dilei.it