Gerry Scotti e Samira Lui tornano con Il torneo dei campioni Chi sono gli ospiti
Gerry Scotti e Samira Lui riprendono la conduzione di “Il torneo dei campioni”, il quiz che mette alla prova i migliori concorrenti. La trasmissione, che segue il successo della prima puntata, torna in prima serata con ospiti ancora da svelare. “La Ruota della Fortuna” continua a intrattenere, offrendo momenti di sfida e divertimento senza perdere di vista la semplicità e la chiarezza.
La Ruota della Fortuna: il quiz che non gira mai a vuoto. Dopo il successo della prima puntata ritorna in prima serata con “Il torneo dei campioni”. C’è chi la vede come un semplice programma televisivo. E poi c’è La Ruota della Fortuna, che in Italia non è mai stata solo uno show: è stata una colonna sonora domestica, un rito serale, un esercizio collettivo di intuito e alfabetizzazione emotiva davanti allo schermo. Leggi anche Un nuovo addio scuote il mondo dello spettacolo. Una celebre coppia si separa Gerry Scotti e Samira Lui intrattengono ogni sera i telespettatori su Canale 5, e successo dopo successo stanno riscontrando un clamoroso affetto ad parte del pubblico e gli ascolti aumentano di sera in sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com
