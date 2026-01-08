Germano Gimelli 90 anni e migliaia di allievi | Che rimpianto le Olimpiadi di Roma

Germano Gimelli, 90 anni, è stato un protagonista dell’atletica italiana, con una carriera che ha ispirato molte generazioni. Nato a Forlì, ha allenato e motivato migliaia di allievi nel corso degli anni. Ricordato anche per il suo coinvolgimento nelle Olimpiadi di Roma, Gimelli rappresenta un esempio di dedizione e passione per lo sport, lasciando un’eredità significativa nel panorama atletico italiano.

Forlì, 8 gennaio 2026 – Il grande Gianni Brera vedendolo gareggiare nei 400 ostacoli di lui scrisse: “Quando corre, Gimelli morde le nuvole ”. Oggi compie 90 anni: dopo una carriera in pista conclusa troppo presto, che gli ha lasciato molti rimpianti, il professor Germano Gimelli è ancora qui in invidiabile forma. Tiene sei corsi bisettimanali ai suoi fedelissimi allievi e allieve nelle palestre dell’Edera in viale della Libertà e non ha intenzione di mollare. Corsi nei quali la parte fisica è intensa e determinante, ma l’aspetto umano ha una rilevanza quasi analoga. Professore, come sta? “Diciamo che sono in buone condizioni perché faccio le stesse cose di 50 anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

