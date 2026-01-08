Germania il supermercato viene invaso da 50 pecore Gli scatti dei clienti le corse tra gli scaffali e la fatica nel riunirle – Il video

A Burgsinn, in Germania, un gregge di pecore è entrato in un supermercato Penny, creando scompiglio tra clienti e scaffali. Le immagini mostrano le pecore che attraversano i locali, con alcune riprese che catturano le reazioni e le difficoltà nel gestire l’evento. Un episodio insolito che ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, offrendo uno sguardo realistico su una situazione inaspettata.

A Burgsinn, in Germania, non lontano dal confine con l’Assia, nei pressi di Jossgrund, un gregge di pecore è entrato in un supermercato Penny seminando il caos tra i clienti. I capi di bestiame, circa una cinquantina, sono rimasti per circa venti minuti dentro il punto vendita, aggirandosi tra le casse e gli scaffali. Secondo quanto ricostruisce la testata Hr1 non è chiaro cosa abbia spinto le pecore ad allontanarsi. Le pecore all’interno del supermarket Il loro pastore, Dieter Michler, stava radunando il suo gregge di 500 pecore tra la zona industriale e il fiume Sinn quando un sottogruppo si è staccato ed è letteralmente scappato riversandosi nel parcheggio del supermercato. 🔗 Leggi su Open.online

La coda alle casse del supermercato non è una cosa strana. Ma diventa strana quando in coda ci sono 20 pecore dopo un giro tra gli scaffali. È accaduto in un supermercato Penny a Burgsinn, in Bassa Franconia, Germania. Ancora non è chiaro come siano e x.com

Fabrizi Francesco.Biologo Nutrizionista in Germania,Stoccarda. . Spiegazioni semplici sul cibo e sulle etichette, partendo dal supermercato... per più consapevolezza e più salute! #Nutrizione #spesa #etichette #italianfood #dietamediterranea - facebook.com facebook