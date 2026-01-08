A Genova, un uomo tunisino di 25 anni è stato arrestato dopo aver rapinato quattro negozi in appena 20 minuti. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento rapido ha permesso di bloccare il sospetto prima che potesse compiere ulteriori azioni.

L'impresa è riuscita a un 25enne finito in manette per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, rapina quattro negozi in 20 minuti: arrestato tunisino

Leggi anche: Roma, rapina a guida turistica: arrestato tunisino

Leggi anche: Parma, tentata rapina a Esselunga: arrestato tunisino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In 20 minuti rapina quattro negozi, arrestato a Genova; La Polizia di Stato di #genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche denunciato e per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il giovane infatti ha rubato diver; Quattro furti in venti minuti nei negozi del centro di Genova, arrestato; Poker di furti in 20 minuti in centro, poi prende a calci la portiera della volante.

In 20 minuti rapina quattro negozi, arrestato a Genova - Era riuscito a rubare abbigliamento, scarpe e un profumo in 4 diversi esercizi commerciali del centro di Genova nel giro di 20 minuti. msn.com