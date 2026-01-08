Genova rapina quattro negozi in 20 minuti | arrestato tunisino
A Genova, un uomo tunisino di 25 anni è stato arrestato dopo aver rapinato quattro negozi in appena 20 minuti. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento rapido ha permesso di bloccare il sospetto prima che potesse compiere ulteriori azioni.
L'impresa è riuscita a un 25enne finito in manette per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Roma, rapina a guida turistica: arrestato tunisino
Leggi anche: Parma, tentata rapina a Esselunga: arrestato tunisino
In 20 minuti rapina quattro negozi, arrestato a Genova; La Polizia di Stato di #genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche denunciato e per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il giovane infatti ha rubato diver; Quattro furti in venti minuti nei negozi del centro di Genova, arrestato; Poker di furti in 20 minuti in centro, poi prende a calci la portiera della volante.
In 20 minuti rapina quattro negozi, arrestato a Genova - Era riuscito a rubare abbigliamento, scarpe e un profumo in 4 diversi esercizi commerciali del centro di Genova nel giro di 20 minuti. msn.com
Quattro furti in venti minuti nei negozi del centro di Genova, arrestato - In venti minuti mette a segno quattro furti nei negozi del centro di Genova, ma viene sorpreso dal personale addetto alla vigilanza che lo fa arrestare dalla polizia in via XX Settembre. ansa.it
Ladro d'abbigliamento arrestato: quattro furti in venti minuti in via XX Settembre - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. primocanale.it
@primocanale.it La Polizia di Stato di #genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche denunciato e per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il giovane infat - facebook.com facebook
Ladro seriale d’abbigliamento. Quattro furti in 20 minuti in via XX Settembre #genova #poliziadistato #sicurezza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.