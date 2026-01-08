Genova rapina quattro negozi in 20 minuti | arrestato tunisino

A Genova, un uomo tunisino di 25 anni è stato arrestato dopo aver rapinato quattro negozi in appena 20 minuti. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento rapido ha permesso di bloccare il sospetto prima che potesse compiere ulteriori azioni.

L'impresa è riuscita a un 25enne finito in manette per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

