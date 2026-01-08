Genova e la Liguria accolgono la Fiamma Olimpica | grande festa al Porto Antico
Genova e la Liguria si preparano ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo dei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026. L’evento, che si svolgerà nel Porto Antico, rappresenta un momento di condivisione e di entusiasmo per la regione, avvicinando la comunità locale alle più importanti competizioni sportive internazionali. Questa celebrazione rafforza il legame tra territorio e spirito olimpico, sottolineando l’importanza di un evento che coinvolgerà tutto il paese.
Si avvicinano sempre più i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e lo spirito olimpico non mancherà di contagiare Genova e la Liguria. Venerdì 9 gennaio, infatti, la Fiamma Olimpica sarà in Liguria e concluderà il proprio percorso nel capoluogo, destinazione finale della 33esima tappa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
