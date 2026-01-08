Genoa Malinovskyi prima del Milan | Loro difendono molto bene Difficile fare gol a Maignan da fuori area

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, ha commentato le sfide con il Milan, sottolineando la solidità difensiva dei rossoneri e la difficoltà di segnare da fuori area contro Maignan. Prima della partita di Serie A in programma a San Siro alle 20:45, il giocatore ha analizzato le caratteristiche dell’avversario e le sfide tattiche che attenderanno il Genoa.

Ruslan Malinovskyi, centrocampista rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

