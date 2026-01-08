Gennaio gelido Mercalli | Inverno freddo come una volta ma dura poco

A gennaio 2026 le temperature si mantengono rigide, con episodiche nevicate e piogge intense. Secondo il meteorologo Mercalli, si tratta di un inverno freddo come quelli di una volta, ma di breve durata. La settimana in corso vede condizioni meteo estreme, che poi si attenueranno nel prossimo periodo, segnando una temporanea pausa nel freddo. Un quadro tipico di questa fase invernale, che si prevede prosegua con variazioni di temperatura.

(Adnkronos) – Una settimana invernale, poi il freddo se ne va. Il quadro meteo di gennaio 2026 in questi giorni propone temperature rigide, con maltempo che imperversa tra pioggia e neve. La 'rasoiata', però, si esaurirà in tempi relativamente brevi. "L'episodio di freddo sostanzialmente si chiuderà entro questa settimana", dice Luca Mercalli, climatologo e divulgatore.

Inverno crudo con gelo e neve, ma entro la fine di Gennaio avremo il peggio - L’Europa e l’Italia vivono finalmente condizioni meteo invernali come peraltro sarebbe normale in questo periodo dell’anno, ma a cui non eravamo ... msn.com

Meteo: Gennaio 2025, arriva il crudo Inverno. La Tendenza - E' questa la novità più interessante appena emersa con gli ultimi aggiornamenti del centro europeo che tracciano una tendenza per ... ilmeteo.it

