Genetista Novelli | Noi fondamentali per dare identità a vittime Crans Montana

I genetisti forensi svolgono un ruolo cruciale nel riconoscimento delle vittime di eventi traumatici in cui l'identificazione tradizionale risulta impossibile. Attraverso analisi genetiche accurate, contribuiscono a restituire dignità e verità alle persone coinvolte, offrendo supporto alle famiglie e alle indagini. La loro competenza si rivela essenziale in situazioni di emergenza come quelle di Crans Montana, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

(Adnkronos) – "Il ruolo dei genetisti forensi è fondamentale quando il riconoscimento delle vittime di una strage, di un'esplosione o di un incendio è impossibile". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giuseppe Novelli, genetista, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata dal 2013 al 2019 e oggi membro del Cnbbsv (Comitato nazionale per le biotecnologie, la biosicurezza e

