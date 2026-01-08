Nella notte appena trascorsa, le temperature nelle montagne dell’Abruzzo hanno raggiunto livelli estremi, con punte sotto i -18°C su alcuni altopiani e massicci della regione. I dati, provenienti dalla rete di monitoraggio meteo regionale, attestano un episodio di gelo record che ha interessato le aree più alte dell’Abruzzo, evidenziando le condizioni climatiche rigide di questa stagione.

L'Aquila - Temperature rigidissime registrate nella notte su altopiani e massicci abruzzesi, con valori estremi rilevati dalla rete di monitoraggio meteo regionale. Una notte di gelo intenso ha interessato le montagne d’Abruzzo, dove le temperature minime sono scese abbondantemente sotto lo zero, toccando valori particolarmente rigidi nelle aree interne e in quota. Il dato più basso è stato registrato nell’Aquilano, a Navelli, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i -17,4 gradi. Le rilevazioni provengono dalla rete di monitoraggio dell’associazione Caput Frigoris, che gestisce oltre trenta stazioni meteo e webcam distribuite su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Gelo record sulle montagne d'Abruzzo: notte artica con punte sotto i meno diciotto

