Gelo e termosifoni al massimo paura per le bollette | due incontri per imparare a risparmiare

Con l’arrivo del freddo intenso, molte famiglie si trovano a dover affrontare un aumento dei costi energetici. Per aiutare a gestire meglio il riscaldamento e ridurre le spese, abbiamo organizzato due incontri informativi. Qui troverai consigli pratici su come ottimizzare l’uso di termosifoni e risparmiare energia, senza rinunciare al comfort durante le giornate più fredde.

