Gelicidio e venti di burrasca | allerta gialla per venerdì 9 gennaio
L’allerta gialla della Protezione Civile riguarda venerdì 9 gennaio, con venti di burrasca e gelicidio che interessano diverse zone, comprese le aree montane del Parmense. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire eventuali aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questa giornata.
Venti di burrasca e gelicidio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla, valida anche per le aree montane del Parmense, anche per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio. "Per venerdì 9 gennaio - si legge nel bollettino - sono previsti venti di burrasca moderata da sud-ovest (62-74 Kmh). 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Previsto un martedì con venti di burrasca in Appennino: scatta una nuova allerta meteo 'gialla'
Leggi anche: Maltempo in arrivo, allerta gialla per temporali e venti di burrasca. Poi arriverà la neve in collina
Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “burrasca forte, neve e temporali in 11 regioni”; Ghiaccio al suolo: chiusa la pista Gatta – Pianello.
Meteo Romagna, allerta gialla per gelate e vento sull’Appennino venerdì 9 gennaio - Allerta gialla per vento e gelate sull’Appennino per venerdì 9 gennaio. corriereromagna.it
Nuova ondata di maltempo, allerta gialla in collina: "Attenzione alla pioggia che gela" - La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterra ... forlitoday.it
Allerta Meteo, avviso della protezione civile: in arrivo pioggia, neve e vento di burrasca - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori int ... ilmeteo.it
Focus. Music For Your Stream · Scientific Focus Beats. Il molo di Port Stanley, sul Lago Erie, trasformato in una scultura di ghiaccio dopo una tempesta invernale. Non si tratta di gelicidio (prodotto da pioggia): sono gli spruzzi del lago, sollevati dal vento, che g - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.