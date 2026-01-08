Gelicidio e venti di burrasca | allerta gialla per venerdì 9 gennaio

L’allerta gialla della Protezione Civile riguarda venerdì 9 gennaio, con venti di burrasca e gelicidio che interessano diverse zone, comprese le aree montane del Parmense. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire eventuali aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questa giornata.

Nuova ondata di maltempo, allerta gialla in collina: "Attenzione alla pioggia che gela" - La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterra ... forlitoday.it

Allerta Meteo, avviso della protezione civile: in arrivo pioggia, neve e vento di burrasca - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori int ... ilmeteo.it

Focus. Music For Your Stream · Scientific Focus Beats. Il molo di Port Stanley, sul Lago Erie, trasformato in una scultura di ghiaccio dopo una tempesta invernale. Non si tratta di gelicidio (prodotto da pioggia): sono gli spruzzi del lago, sollevati dal vento, che g - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.