Domani, Kate Middleton compirà 44 anni. La principessa del Galles festeggerà il suo compleanno con una cena in famiglia e regali pensati per l’occasione. Un momento di convivialità e tradizione in un giorno speciale, che segna un altro anno importante nella vita della figura pubblica.

Londra, 8 gen. (Adnkronos) - La principessa del Galles compirà domani 44 anni e probabilmente inizierà il nuovo anno con festeggiamenti in famiglia. L'ex maggiordomo reale Grant Harrold ha rivelato in un'intervista a Heart Bingo come la famiglia reale festeggia i propri compleanni, fornendo alcuni indizi su come potrebbe essere la festa per la principessa Kate. Innanzitutto, Harrold ha previsto "più una cena intima in famiglia" che una festa su larga scala. La principessa Kate e il principe William sono noti per godersi momenti di intimità con la famiglia, in particolare con i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gb: domani Kate compie 44 anni, prevista cena in famiglia e regali 'divertenti'

