Gazzetta dello Sport | Lang altra serata negativa Adesso si è giocato San Siro

La serata a San Siro si è conclusa con un'altra prestazione deludente per Lang, evidenziando ancora una volta le sue difficoltà. Questa partita rappresenta un'occasione importante per analizzare il suo rendimento e individuare eventuali margini di miglioramento. È fondamentale mantenere un approccio obiettivo e riflessivo, focalizzandosi sui dati e sulle evidenze per comprendere meglio il suo ruolo all’interno della squadra.

"> Un’occasione per tre. Mancata. Il Napoli salva l’imbattibilità interna con una rimonta, ma la serata lascia più dubbi che certezze. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, quando la coperta si accorcia e gli impegni aumentano, Conte aveva bisogno risposte dai cosiddetti “altri”, dai ricambi chiamati a garantire rotazioni e competitività. Risposte che, però, non sono arrivate. Per Buongiorno, Gutierrez e Lang doveva essere la partita della svolta. Invece, come racconta Vincenzo D’Angelo sulle colonne della Gazzetta dello Sport, freddo, pioggia e l’intensità dell’Hellas hanno sorpreso tre giocatori apparsi in difficoltà fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

