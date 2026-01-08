Nuove foto di Sempio sono apparse nel caso di Garlasco, riaccendendo l’interesse sul mistero. Bugalalla Crime, canale YouTube di Francesca Bugamelli, continua a indagare sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, offrendo approfondimenti e materiale inedito. Questa vicenda rimane al centro dell’attenzione, con aggiornamenti che contribuiscono a mantenere vivo il dibattito pubblico e investigativo.

Un nuovo elemento riaccende l’attenzione sul delitto di Garlasco grazie a Bugalalla Crime, la pagina YouTube curata da Francesca Bugamelli che da mesi torna sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa la mattina del 13 agosto 2007, pubblicando materiale fotografico e video inedito. Dopo le immagini che ritraevano un giovanissimo Andrea Sempio all’esterno della villetta di via Pascoli poche ore dopo il delitto, Sempio è amico del fratello della vittima, Marco Poggi, e dopo il video girato in una scuola intorno alle 21, finito nel marzo 2007 sul computer di Chiara e visualizzato il giorno successivo all’omicidio senza essere repertato, Bugamelli ha diffuso nuove fotografie datate 13 luglio 2010, quasi tre anni dopo la morte della giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio ed è giallo su quel suo amico

Leggi anche: Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio ed è giallo su quel suo amico che è con lui

Leggi anche: Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio e non è da solo: chi c’è con lui

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Garlasco, nuove foto inedite di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla e il mistero di un certo Gabriele; Garlasco, Sempio vandalo a scuola. Spuntano nuovi video dal pc di Chiara Poggi; Nel delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni, parla Alessandro De Giuseppe de Le Iene; Delitto di Garlasco: “gioco crudele e sadico”? La criminologa Ruffini apre a altre ipotesi. E quel servizio delle Iene….

Garlasco, nuove foto inedite di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla e il mistero di un certo "Gabriele" - Garlasco, spuntano nuove foto inedite di Andrea Sempio scattate tre anni dopo il delitto. virgilio.it