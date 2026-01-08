Garlasco spuntano nuove foto di Sempio ed è giallo su quel suo amico
Nuove foto di Sempio sono apparse nel caso di Garlasco, riaccendendo l’interesse sul mistero. Bugalalla Crime, canale YouTube di Francesca Bugamelli, continua a indagare sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, offrendo approfondimenti e materiale inedito. Questa vicenda rimane al centro dell’attenzione, con aggiornamenti che contribuiscono a mantenere vivo il dibattito pubblico e investigativo.
Un nuovo elemento riaccende l’attenzione sul delitto di Garlasco grazie a Bugalalla Crime, la pagina YouTube curata da Francesca Bugamelli che da mesi torna sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa la mattina del 13 agosto 2007, pubblicando materiale fotografico e video inedito. Dopo le immagini che ritraevano un giovanissimo Andrea Sempio all’esterno della villetta di via Pascoli poche ore dopo il delitto, Sempio è amico del fratello della vittima, Marco Poggi, e dopo il video girato in una scuola intorno alle 21, finito nel marzo 2007 sul computer di Chiara e visualizzato il giorno successivo all’omicidio senza essere repertato, Bugamelli ha diffuso nuove fotografie datate 13 luglio 2010, quasi tre anni dopo la morte della giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio ed è giallo su quel suo amico che è con lui
Leggi anche: Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio e non è da solo: chi c’è con lui
Garlasco, nuove foto inedite di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla e il mistero di un certo Gabriele; Garlasco, Sempio vandalo a scuola. Spuntano nuovi video dal pc di Chiara Poggi; Nel delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni, parla Alessandro De Giuseppe de Le Iene; Delitto di Garlasco: “gioco crudele e sadico”? La criminologa Ruffini apre a altre ipotesi. E quel servizio delle Iene….
Garlasco, nuove foto inedite di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla e il mistero di un certo "Gabriele" - Garlasco, spuntano nuove foto inedite di Andrea Sempio scattate tre anni dopo il delitto. virgilio.it
Garlasco, novità spiazzanti: Sempio nell’ultimo video visto da Chiara Poggi e possibili nuovi indagati - Il caso Garlasco si riapre: cade il movente di Stasi, spunta un video di Sempio visto da Chiara e nuovi dettagli potrebbero portare ad altri indagati ... panorama.it
"Chiara Poggi lavorò alla tesi del fidanzato, non aprì la cartella con foto porno”, crolla il movente di Alberto Stasi - A distanza di anni, il caso di Garlasco restituisce dei dettagli che potrebbero rivelarsi cruciali per comprendere cosa accadde davvero nelle ... notizie.tiscali.it
Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025
Nuova bomba su Garlasco, spuntano due nuovi super testimoni: "Stasi incastrato" Due testimonianze dirette sembrano confermare il racconto di Muschitta: l'inviato De Giuseppe parla di un presunto "incastramento" di Stasi e del ritrovamento di Dna sui pedali - facebook.com facebook
#Garlasco, spunta un video mai reso pubblico: #Sempio a scuola il giorno dopo il delitto mentre compie atti di vandalismo. #Mattino5 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.