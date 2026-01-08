Garlasco spuntano nuove foto di Sempio e non è da solo | chi c’è con lui
A Garlasco emergono nuove foto di Sempio, con altri soggetti ancora da identificare. Questo approfondimento si inserisce nel contesto delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. A riportare l’attenzione sul caso è il canale YouTube Bugalalla Crime, gestito da Francesca Bugamelli, che analizza gli sviluppi recenti e il quadro investigativo ancora aperto.
Un nuovo tassello si aggiunge al lungo e complesso mosaico del delitto di Garlasco. A riportare l’attenzione sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, è ancora una volta il canale YouTube Bugalalla Crime, curato da Francesca Bugamelli. La ricercatrice e divulgatrice, che da mesi ripercorre la vicenda giudiziaria con documenti e materiali inediti, ha reso pubbliche nuove immagini e ricostruzioni che riguardano Andrea Sempio, oggi indagato per concorso in omicidio. Il ruolo controverso di Andrea Sempio nelle indagini iniziali. Bugamelli aveva già attirato l’attenzione degli inquirenti e dell’opinione pubblica diffondendo le fotografie che immortalavano un giovanissimo Andrea Sempio all’esterno dell’abitazione dei Poggi poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara. 🔗 Leggi su Tvzap.it
