GaE domande fino al 22 gennaio | sezione C e non solo Le risposte ai vostri quesiti QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 9 gennaio alle 14 | 30

Il termine per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) scade il 22 gennaio. Venerdì 9 gennaio alle 14:30 si tiene una puntata di Question Time con Craparo (Gilda), dedicata alle vostre domande sul tema e su altre questioni correlate. Qui troverete informazioni chiare e aggiornate, utili per orientarsi nelle procedure e nelle scadenze in vista dell’aggiornamento delle GaE.

Scuola, aggiornamento Graduatorie a Esaurimento (GaE): domande al via da oggi - Finestra aperta da oggi, giovedì 8 gennaio 2026, per aggiornare, confermare, reinserirsi o trasferirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE).

Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda dall'8 gennaio ore 12:00 al 22 gennaio. Possibili i reinserimenti. [SPECIALE] - GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio.

SCADENZA VICINA | Fino al 14 gennaio domande per percorsi educativi domiciliari destinati a famiglie in condizioni di fragilità.

