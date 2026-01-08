GaE domande fino al 22 gennaio | sezione C e non solo Le risposte ai vostri quesiti QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 9 gennaio alle 14 | 30
Il termine per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) scade il 22 gennaio. Venerdì 9 gennaio alle 14:30 si tiene una puntata di Question Time con Craparo (Gilda), dedicata alle vostre domande sul tema e su altre questioni correlate. Qui troverete informazioni chiare e aggiornate, utili per orientarsi nelle procedure e nelle scadenze in vista dell’aggiornamento delle GaE.
