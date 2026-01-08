GAE come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo VIDEO TUTORIAL con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 8 gennaio alle 14 | 30
Il 8 gennaio alle 14:30, Vannini della Uil Scuola Rua presenterà un video tutorial passo dopo passo su come compilare la domanda di aggiornamento GAE. La procedura telematica sarà disponibile dalle 12:00 dello stesso giorno. Ricordiamo che il termine per presentare la domanda è il 22 gennaio. Questo tutorial fornisce indicazioni chiare e pratiche per completare correttamente la procedura online.
C'è tempo fino al 22 gennaio per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. La procedura telematica sarà attiva dalle 12:00 di giovedì 8 gennaio. L'inoltro delle domande deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento all'indirizzo www.inpa.gov.it. L'accesso alla piattaforma richiede il possesso delle credenziali SPID o della Carta di Identità Elettronica (CIE). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
VIDEO TUTORIAL | GAE, come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo
