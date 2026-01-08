GAE come fare la domanda di aggiornamento passo dopo passo VIDEO TUTORIAL con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Giovedì 8 gennaio alle 14 | 30

Il 8 gennaio alle 14:30, Vannini della Uil Scuola Rua presenterà un video tutorial passo dopo passo su come compilare la domanda di aggiornamento GAE. La procedura telematica sarà disponibile dalle 12:00 dello stesso giorno. Ricordiamo che il termine per presentare la domanda è il 22 gennaio. Questo tutorial fornisce indicazioni chiare e pratiche per completare correttamente la procedura online.

Aggiornamento Gae 2026, domande dall’8 al 22 gennaio - Presenta la domanda dal 8 al 22 gennaio per aggiornare il tuo punteggio. informazionescuola.it

