Gabri Veiga è tornato in Europa al Porto con i soldi arabi e ora può di nuovo attirare l’attenzione delle big

Gabri Veiga è tornato a giocare in Europa con il Porto, dopo aver scelto di trasferirsi all’Al Ahli e aver rifiutato l’offerta del Napoli nell’estate 2023. Ora, grazie ai nuovi investimenti arabi, il centrocampista può nuovamente attirare l’interesse delle grandi squadre europee. La sua esperienza in Portogallo rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, offrendo opportunità di crescita e visibilità a livello internazionale.

Gabri Veiga si sta rimettendo in mostra con il Porto, dopo aver rifiutato l’offerta del Napoli nell’estate 2023 ed essere approdato all’Al Ahli. Gabri Veiga sta di nuovo attirando attenzione. As scrive: Il centrocampista galiziano ha trascorso due anni lontano dai riflettori, in Arabia Saudita, ma ora è tornato ad essere uno dei giocatori più promettenti in Europa. Quando è partito per l’Arabia Saudita, gli sono piovute addosso critiche per aver scelto un’offerta economica esorbitante davanti a un’ottima squadra europea (il Napoli). Ma a quel tempo avevo solo 21 anni. Quella fase è passata rapidamente, Gabri Veiga ha guadagnato più soldi di quanti ne avrebbe diritto per la sua breve carriera, e ora è tornato ad essere uno dei giocatori più promettenti in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gabri Veiga: "Mi piacerebbe tornare al Celta Vigo, è il club della mia vità. Chissà..." - Ahli, ha dichiarato apertamente il proprio amore per il club che lo ha ... tuttomercatoweb.com

Gabri Veiga al Porto, ci siamo: nelle prossime ore le visite mediche, poi la firma - Gabri Veiga diventerà un giocatore del Porto dopo settimane di tira e molla tra il club portoghese e l'Al Ahli. tuttomercatoweb.com

